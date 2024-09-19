Украинцы без прописки могут получить большие штрафы: детали

Находиться в Украине без прописки разрешается не более 30 дней.

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В Украине существует четкое законодательство, которое регулирует требования к прописке граждан и иностранцев. За их нарушение предусмотрены штрафы и санкции. Об этом говорится в Законодательстве Украины.

Штрафы за отсутствие прописки регулирует Статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Независимо от статуса, находиться в Украине без прописки разрешается не более 30 дней.

"Как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства в течение 30 календарных дней после переезда. Иностранцы и лица без гражданства, которые получили справку об обращении за защитой, также имеют право зарегистрировать свое место пребывания в Украине", – пишут в Законе.

Если нарушение не является длительным, можно ограничиться предупреждением. Однако, если оно продолжается более года, нарушителю может быть наложен штраф в размере от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 17 до 51 гривны.

Решение о штрафных санкциях принимаются исполнительными комитетами сельских, поселковых или городских советов, а не судами.

Напомним, военнообязанные мужчины могут выехать за границу, если имеют трех и более детей. Однако одного этого факта недостаточно.

Ранее юрист Дмитрий Франчук сообщил, что мужчины могут стать на учет не по месту жительства. По его словам, для этого нужны определенные условия.