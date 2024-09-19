Українці без прописки можуть отримати великі штрафи: деталі

Перебувати в Україні без прописки дозволяється не більше 30 днів.

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В Україні існує чітке законодавство, яке регулює вимоги до прописки громадян та іноземців. За їхнє порушення передбачено штрафи та санкції. Про це йдеться в Законодавстві України.

Штрафи за відсутність прописки регулює Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Незалежно від статусу, перебувати в Україні без прописки дозволяється не більше 30 днів.

"Як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, які легально перебувають в Україні, зобов'язані задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання протягом 30 календарних днів після переїзду. Іноземці та особи без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом, також мають право зареєструвати своє місце перебування в Україні", — пишуть у Законі.

Якщо порушення не є тривалим, можна обмежитися попередженням. Однак, якщо воно триває понад рік, порушнику може бути накладено штраф у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 до 51 гривні.

Рішення про штрафні санкції ухвалюються виконавчими комітетами сільських, селищних або міських рад, а не судами.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо мають трьох і більше дітей. Однак одного цього факту недостатньо.

Раніше юрист Дмитро Франчук повідомив, що чоловіки можуть стати на облік не за місцем проживання. За його словами, для цього потрібні певні умови.