Родственники погибших военных в Украине могут получить финпомощь: сколько заплатят

Получить выплату за гибель бойца ВСУ могут родители, супруги и дети.

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В соответствии с действующим законодательством, семья военнослужащего, погибшего во время полномасштабной войны в Украине, имеет право на получение единовременной денежной помощи от государства. Об этом сообщила помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина в комментарии изданию "РБК-Украина".

По ее словам, согласно законодательству, размер единовременного денежного пособия составляет 15 млн грн.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, единовременная денежная помощь осуществляется через перечисление средств уполномоченным органом на банковский счет в учреждении государственного сектора, который получатель указал в своем заявлении.

Гуркина пояснила, что право на получение единовременной денежной помощи имеют следующие лица:

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз;

дети, не достигшие совершеннолетия (до 18 лет);

иждивенцы (лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего: дети в возрасте 18-23 лет, обучающиеся на дневном отделении учебного заведения, лица с инвалидностью).

"Единовременное пособие делится поровну между всеми членами семьи военнослужащего", — подчеркнула Гуркина.

В заключение она добавила, что если один из получателей помощи отказался от своей доли, то эта сумма будет равномерно распределена между остальными членами семьи.

Напомним, 8 августа в Украине заработал веб-портал для военных "Армия+". В оборонном ведомстве рассказали, что этот портал создан для того, чтобы украинские военные занимались службой, а не бумагами.

Ранее Фокус ообщал, что внутренне перемещенные лица и те, кто вернулся на постоянное место жительства после эвакуации, могут рассчитывать на получение специальной финансовой помощи.