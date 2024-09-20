Родичі загиблих військових в Україні можуть отримати фіндопомогу: скільки заплатять

Отримати виплату за загибель бійця ЗСУ можуть батьки, чоловік/дружина чи діти.

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Відповідно до чинного законодавства, сім'я військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни в Україні, має право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Про це повідомила помічник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна в коментарі виданню "РБК-Україна".

За її словами, згідно із законодавством, розмір одноразової грошової допомоги становить 15 млн грн.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, одноразова грошова допомога здійснюється через перерахування коштів уповноваженим органом на банківський рахунок в установі державного сектору, який одержувач зазначив у своїй заяві.

Гуркіна пояснила, що право на отримання одноразової грошової допомоги мають такі особи:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття (до 18 років);

утриманці (особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця: діти віком 18-23 роки, які навчаються на денному відділенні навчального закладу, особи з інвалідністю).

"Одноразова допомога ділиться порівну між усіма членами сім'ї військовослужбовця", — наголосила Гуркіна.

Насамкінець вона додала, що якщо один з одержувачів допомоги відмовився від своєї частки, то цю суму буде рівномірно розподілено між іншими членами сім'ї.

Нагадаємо, 8 серпня в Україні запрацював вебпортал для військових "Армія+". В оборонному відомстві розповіли, що цей портал створено для того, щоб українські військові займалися службою, а не паперами.

Раніше Фокус повідомляв, що внутрішньо переміщені особи і ті, хто повернувся на постійне місце проживання після евакуації, можуть розраховувати на отримання спеціальної фінансової допомоги.