Многие останутся без родительских квартир: нардеп объяснил причину

Долги за коммунальные услуги могут стать обременением для недвижимости.

Related video

Низкие пенсии и рост цен на продукты, услуги и лекарства заставляют пенсионеров в первую очередь тратить свои сбережения на еду и медицинские препараты. В результате у многих из них возникают задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Украинцы накапливают задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Согласно данным OpenDataBot, за последние два года войны этот показатель увеличился на 37%. В настоящее время более 700 тысяч человек зарегистрированы в Едином реестре должников. Наибольшее количество неплательщиков находится в Днепропетровской и Харьковской областях, а споры в судах чаще всего касаются долгов за отопление и водоснабжение.

Наличие задолженности может иметь серьезные последствия, поскольку у многих граждан долг за жилищно-коммунальные услуги уже превышает десятки тысяч гривен.

Уже в ближайшее время граждане с долгами за ЖКУ столкнутся с проблемами при продаже квартир или передаче их по наследству. Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев24" народный депутат Украины первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Кучеренко подчеркнул, что, несмотря на действующий мораторий на увеличение тарифов, многие жители Киева перестали оплачивать счета за воду. По его мнению, государству следует взять на себя ответственность за решение этой проблемы и усилить законодательные меры. В частности, долги по коммунальным услугам могут стать обременением для недвижимости, что сделает невозможным продажу квартиры или передачу ее по наследству. Кучеренко отметил, что такой подход является справедливым способом решения возникшей ситуации.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр.