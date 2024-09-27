Багато хто залишиться без батьківських квартир: нардеп пояснив причину

Борги за комунальні послуги можуть стати обтяженням для нерухомості.

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Низькі пенсії та зростання цін на продукти, послуги та ліки змушують пенсіонерів насамперед витрачати свої заощадження на їжу та медичні препарати. У результаті у багатьох із них виникають заборгованості з оплати комунальних послуг. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Українці накопичують заборгованості за житлово-комунальні послуги. Згідно з даними OpenDataBot, за останні два роки війни цей показник збільшився на 37%. Наразі понад 700 тисяч осіб зареєстровано в Єдиному реєстрі боржників. Найбільша кількість неплатників перебуває в Дніпропетровській і Харківській областях, а спори в судах найчастіше стосуються боргів за опалення та водопостачання.

Наявність заборгованості може мати серйозні наслідки, оскільки у багатьох громадян борг за житлово-комунальні послуги вже перевищує десятки тисяч гривень.

Уже найближчим часом громадяни з боргами за ЖКП зіткнуться з проблемами під час продажу квартир або передачі їх у спадок. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ24" народний депутат України перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Кучеренко підкреслив, що, незважаючи на чинний мораторій на збільшення тарифів, багато жителів Києва перестали оплачувати рахунки за воду. На його думку, державі слід узяти на себе відповідальність за розв'язання цієї проблеми і посилити законодавчі заходи. Зокрема, борги за комунальні послуги можуть стати обтяженням для нерухомості, що унеможливить продаж квартири або передання її у спадок. Кучеренко наголосив, що такий підхід є справедливим способом вирішення ситуації, що виникла.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.