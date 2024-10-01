Выплаты на детей с 1 октября: что изменится для родителей

Уровень финансовой помощи, которая предоставляется родителям в декретном отпуске, определяется их заработной платой за 12 месяцев.

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Государство постоянно поддерживает родителей финансово. Несмотря на военные действия, выплаты продолжают осуществляться. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Размер пособия по беременности и родам составляет 106 500 гривен в месяц, в то время как минимальное пособие – 7 100 гривен в месяц.

Размер финансовой помощи, предоставляемой женщинам в декретном отпуске, устанавливается на основе их зарплаты за 12 месяцев, предшествующих этому отпуску.

Безработные родители получают пособие, основанное на выплатах по безработице, в размере 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 757 гривен. При рождении ребенка общая сумма выплаты составляет 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен выплачиваются сразу, а оставшиеся средства — по 860 гривен в месяц.

Помощь для одиноких матерей сейчас составляет:

на детей до шести лет — 2 563 гривны;

на детей от шести до 18 лет — 3 196 гривен;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 3 028 гривен.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, какие еще выплаты государство предоставляет семьям с детьми и какие суммы получают украинцы.

Также напомним, что в Украине в 2024 году изменились размеры алиментов. Так, размер выплаты детям до шести лет отныне составляет 1 281 гривну, а детям от шести лет один из родителей должен платить 1 598 гривен.