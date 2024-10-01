Виплати на дітей з 1 жовтня: що зміниться для батьків

Рівень фінансової допомоги, яка надається батькам у декретній відпустці, визначається їхньою заробітною платою за 12 місяців.

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Держава постійно підтримує батьків фінансово. Незважаючи на воєнні дії, виплати продовжують здійснюватися. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Розмір допомоги по вагітності та пологах становить 106 500 гривень на місяць, тоді як мінімальна допомога — 7 100 гривень на місяць.

Розмір фінансової допомоги, що надається жінкам у декретній відпустці, встановлюється на основі їхньої зарплати за 12 місяців, що передують цій відпустці.

Безробітні батьки отримують допомогу, яка ґрунтується на виплатах по безробіттю, у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 757 гривень. При народженні дитини загальна сума виплати становить 41 280 гривень. З цієї суми 10 320 гривень виплачуються одразу, а решту коштів — по 860 гривень на місяць.

Допомога для одиноких матерів зараз становить:

на дітей до шести років — 2 563 гривні;

на дітей від шести до 18 років — 3 196 гривень;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років — 3 028 гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно розповідав про те, які ще виплати держава надає сім'ям з дітьми і які суми отримують українці.

Також нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінилися розміри аліментів. Так, розмір виплати дітям до шести років відтепер становить 1 281 гривню, а дітям від шести років один із батьків має платити 1 598 гривень.