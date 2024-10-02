УБД могут получить дополнительную финансовую помощь: где и сколько платят

Участники боевых действий могут получить прибавку к пенсии или денежное пособие, размер которого будет зависеть от региона.

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Лица со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на различные льготы, предоставляемые государством при наличии соответствующего удостоверения. Кроме того, им полагаются определенные выплаты и надбавки к пенсии. Об этом говорится в материале издания NV.

Согласно законодательству, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту:

мужчины — по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

женщины — по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Пенсия для лиц со статусом участника боевых действий (УБД) рассчитывается на основе продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. По данным юридической компании De-Jure, при выходе на пенсию по накопленному страховому стажу военные пенсионеры могут получать пенсии от 15 000 грн и выше.

В соответствии с законодательством, к пенсиям участников боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если ежемесячный размер пенсионных выплат не превышает 4958 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Финансовая помощь для УБД

Местные органы власти могут оказывать денежную помощь участникам боевых действий, военнослужащим, лицам, пострадавшим от войны, и членам их семей. Размер этой помощи определяется индивидуально каждой общиной и выплачивается один раз в течение бюджетного года при условии обращения указанных лиц.

Например, в Нижневербижской объединенной территориальной громаде размер такой помощи составляет:

20 440 грн — для военнослужащих и участников боевых действий, непосредственно принимающих участие в боевых операциях, мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ против Украины, зарегистрированных на территории общины;

5000 грн — для участников боевых действий (уволенных, демобилизованных, УБД на территории других государств).

Это лишь один из примеров, поэтому для уточнения наличия программы поддержки рекомендуется обращаться в местные органы самоуправления по месту регистрации. Для оформления такой денежной помощи необходимо подать заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Выплаты ко Дню Независимости Украины

Эта выплата предоставляется участникам боевых действий один раз в год. В 2024 году ее размер составил 1000 грн.

Единовременная денежная помощь в случае демобилизации военного

Размер такой выплаты зависит от категории военнослужащего (контрактник или мобилизованный) и причин увольнения с военной службы.

Денежное пособие в случае временной нетрудоспособности

Лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы, независимо от его стажа работы.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.