УБД можуть отримати додаткову фінансову допомогу: де і скільки платять

Учасники бойових дій можуть отримати надбавку до пенсії або грошову допомогу, розмір якої залежатиме від регіону.

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Особи зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на різноманітні пільги, що надаються державою за наявності відповідного посвідчення. Крім того, їм належать певні виплати і надбавки до пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Згідно із законодавством, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком:

чоловіки — після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінки — після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Пенсія для осіб зі статусом учасника бойових дій (УБД) розраховується на основі тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. За даними юридичної компанії De-Jure, при виході на пенсію за накопиченим страховим стажем військові пенсіонери можуть отримувати пенсії від 15 000 грн і вище.

Відповідно до законодавства, до пенсій учасників бойових дій встановлюються такі доплати:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на проживання в розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не перевищує 4958 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Фінансова допомога для УБД

Місцеві органи влади можуть надавати грошову допомогу учасникам бойових дій, військовослужбовцям, особам, які постраждали від війни, та членам їхніх сімей. Розмір цієї допомоги визначається індивідуально кожною громадою і виплачується один раз протягом бюджетного року за умови звернення зазначених осіб.

Наприклад, у Нижньовербізькій об'єднаній територіальній громаді розмір такої допомоги становить:

20 440 грн — для військовослужбовців та учасників бойових дій, які безпосередньо беруть участь у бойових операціях, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ проти України, зареєстрованих на території громади;

5000 грн — для учасників бойових дій (звільнених, демобілізованих, УБД на території інших держав).

Це лише один із прикладів, тому для уточнення наявності програми підтримки рекомендується звертатися до місцевих органів самоврядування за місцем реєстрації. Для оформлення такої грошової допомоги необхідно подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Виплати до Дня Незалежності України

Ця виплата надається учасникам бойових дій один раз на рік. У 2024 році її розмір становив 1000 грн.

Одноразова грошова допомога в разі демобілізації військового

Розмір такої виплати залежить від категорії військовослужбовця (контрактник або мобілізований) і причин звільнення з військової служби.

Грошова допомога в разі тимчасової непрацездатності

Особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати, незалежно від її стажу роботи.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.