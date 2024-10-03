Осенью изменилась процедура выплат за погибших военнослужащих. Фокус узнал, кто имеет право на единовременную денежную помощь в 2024 году.

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В Украине упростили порядок выплат семьям погибших и раненым военным. Согласно постановлению Кабинета Министров, единовременную денежную помощь в случае гибели или инвалидности бойца можно получить, подав одно заявление в Министерство ветеранов. О суммах компенсации и как именно выплачивается единовременное пособие за погибшего, Фокус узнал у специалиста.

В Украине упростили порядок выплат семьям погибших и раненым военным

Что получает семья погибшего военного

По словам юриста АО "Verity Group" Владислава Лукьяненко, согласно постановлению №1090, в Украине денежные выплаты начисляются несколько по-новому.

Юрист обращает внимание, что теперь единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) лиц, указанных в пунктах 1-6 части первой статьи 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты", назначается и выплачивается членам семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. И выплачивается равными частями.

Право на выплаты после смерти военнослужащего 2024 года имеют право родители, жена или муж (в том числе гражданские), дети (также усыновленные), внуки, иждивенцы погибшего

"То есть учитывая вышеприведенную норму, денежную выплату получат семьи тех лиц, которые не имели статуса военнослужащего. Если один из членов семьи отказывается от получения единовременной денежной помощи, ее часть распределяется между другими членами семьи, которые имеют право на ее получение, равными частями. В таком случае подается заявление об отказе от получения единовременной денежной помощи, подлинность подписи на которой удостоверяется нотариально", — растолковал эксперт.

Боец может сам определить, кому выплатят денежную помощь в случае его смерти. Фото: Генштаб ВСУ

А право на выплаты после смерти военнослужащего 2024 года имеют родители, жена или муж (в том числе гражданские), дети (также усыновленные), внуки, иждивенцы погибшего.

Отметим, что военный может сам определить, кому выплатят денежную помощь в случае его смерти. Тогда при оформлении выплат должны учесть распоряжение, которое оставил боец. Впрочем несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и жена имеют право на выплату в любом случае, даже если их не указали в распоряжении.

Право на выплаты после смерти военнослужащего 2024 года имеют в частности родители Фото: pexels.com

Какая помощь оказывается раненым военным

Владислав Лукьяненко отметил, что единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

400 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц, — в случае установления инвалидности I группы;

300 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц, — в случае установления инвалидности II группы;

250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц, — в случае установления инвалидности III группы.

Как и куда подать заявление на выплаты

Согласно новому постановлению, процедура выплат семьям погибших военных и раненым бойцам изменилась. Раньше для этого нужно было подавать два заявления: в Министерство ветеранов и местное управление соцзащиты. Теперь обращение о денежной помощи разрешили писать напрямую в министерство. Именно там будут решать, назначить ли выплату, и сразу перечислять средства на счет семьи погибшего или раненого.

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"Нужно подать заявление в бумажной или в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг при наличии технической возможности или средствами Реестра", — пояснил юрист.

Также должен заработать Единый государственный реестр ветеранов войны. Подать заявление через портал "Дія" смогут только граждане Украины, а через Реестр ветеранов еще и иностранцы или лица без гражданства (при наличии индивидуального налогового номера).

Кроме того, подать электронное заявление можно в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг). Для этого надо принести с собой украинский паспорт или вид на жительство.

Ряд документов нужно иметь в случае подачи заявления на выплаты оффлайн Фото: УНН

Какие документы нужно иметь в случае подачи заявления оффлайн

Если подавать физическое заявление, то родственникам погибшего военного нужно добавить:

удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы;

свидетельство о смерти или решение суда о признании военного пропавшим без вести;

свидетельство о рождении погибшего (если заявление подают родители);

свидетельство о браке (если заявление подает муж или жена);

решение суда или сделки, подтверждающей, что военный содержал человека (если заявление подает иждивенец погибшего);

справку с реквизитами банковского счета, куда должны поступать средства.

Военные, получившие инвалидность из-за ранения, должны приложить к заявлению копии:

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

справок медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

справки с реквизитами банковского счета, куда должны поступать средства.

Появление единовременных выплат никак не отменяет выплаты 15 млн гривен семье за гибель военнослужащего. Нововведение правительства касается тех военных и их семей, которые не имели статуса военнослужащего

15 миллионов семьям погибших: оставили ли эту помощь

Стоит отметить, что появление единовременных выплат никак не отменяет выплаты 15 млн гривен семье за гибель военнослужащего. Нововведение правительства касается тех военных и их семей, которые не имели статуса военнослужащего.

Семьи военных, погибших во время участия в боевых действиях, имеют право получить от государства 15 млн гривен. Это предусматривает постановление №168, именно оно действует во время военного положения.

"Сейчас действует постановление №168 от 27 сентября 2022 года, которое регулирует вопросы выплаты в 15 миллионов. А вот постановление №1090 регулирует порядок и общие выплаты во все остальные времена, кроме как полномасштабной войны с РФ", — отмечает специалист.