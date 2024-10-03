Восени змінилася процедура виплат за загиблих військовослужбовців. Фокус дізнався, хто має право на одноразову грошову допомогу 2024 року.

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В Україні спростили порядок виплат сімʼям загиблих та пораненим військовим. Згідно із постановою Кабінету Міністрів, одноразову грошову допомогу в разі загибелі або інвалідності бійця можна отримати, подавши одну заяву до Міністерства ветеранів. Про суми компенсації та як саме виплачується одноразова допомога за загиблого, Фокус дізнався у фахівця.

В Україні спростили порядок виплат сімʼям загиблих та пораненим військовим

Що отримує родина загиблого військового

За словами юриста АО "Verity Group" Владислава Лук'яненка, згідно з постановою №1090, в Україні грошові виплати нараховуються дещо по-новому.

Юрист звертає увагу, що тепер одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту", призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. І виплачується рівними частинами.

Право на виплати після смерті військовослужбовця 2024 року мають право батьки, дружина або чоловік (зокрема цивільні), діти (також усиновлені), онуки, утриманці загиблого

"Тобто з огляду на вищенаведену норму, грошову виплату отримають сім’ї тих осіб, які не мали статусу військовослужбовця. Якщо один із членів сім’ї відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частина розподіляється між іншими членами сім’ї, які мають право на її отримання, рівними частинами. У такому випадку подається заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально", — розтлумачив експерт.

Боєць може сам визначити, кому виплатять грошову допомогу в разі його смерті. Фото: Генштаб ЗСУ

А право на виплати після смерті військовослужбовця 2024 року мають батьки, дружина або чоловік (зокрема цивільні), діти (також усиновлені), онуки, утриманці загиблого.

Зазначимо, що військовий може сам визначити, кому виплатять грошову допомогу в разі його смерті. Тоді під час оформлення виплат мають врахувати розпорядження, яке залишив боєць. Утім неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні батьки та дружина мають право на виплату у будь-якому разі, навіть якщо їх не вказали у розпорядженні.

Право на виплати після смерті військовослужбовця 2024 року мають зокрема батьки Фото: pexels.com

Яка допомога надається пораненим військовим

Владислав Лук'яненко наголосив, що одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи;

300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності II групи;

250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності III групи.

Як і куди подати заяву на виплати

Згідно з новою постановою, процедура виплат сім'ям загиблих військових і пораненим бійцям змінилася. Раніше для цього потрібно було подавати дві заяви: до Міністерства ветеранів та місцевого управління соцзахисту. Тепер звернення про грошову допомогу дозволили писати напряму до міністерства. Саме там будуть вирішувати, чи призначити виплату, і одразу перераховуватимуть кошти на рахунок сім'ї загиблого чи пораненого.

Важливо

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"Потрібно подати заяву у паперовій або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості або засобами Реєстру", — пояснив юрист.

Також має запрацювати Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Подати заяву через портал "Дія" зможуть лише громадяни України, а через Реєстр ветеранів ще й іноземці або особи без громадянства (за наявності індивідуального податкового номера).

Крім того, подати електронну заяву можна у ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг). Для цього треба принести з собою український паспорт або посвідку на проживання.

Низку документів потрібно мати у разі подання заяви на виплати офлайн Фото: УНН

Які документи потрібно мати у разі подання заяви офлайн

Якщо подавати фізичну заяву, то родичам загиблого військового потрібно додати:

посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці;

свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання військового зниклим безвісти;

свідоцтво про народження загиблого (якщо заяву подають батьки);

свідоцтво про шлюб (якщо заяву подає чоловік чи дружина);

рішення суду або правочину, який підтверджує, що військовий утримував людину (якщо заяву подає утриманець загиблого);

довідку з реквізитами банківського рахунка, куди мають надходити кошти.

Військові, які отримали інвалідність через поранення, мають додати до заяви копії:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

довідки з реквізитами банківського рахунка, куди мають надходити кошти.

Поява одноразових виплат ніяк не скасовує виплати 15 млн гривень родині за загибель військовослужбовця. Нововведення уряду стосується тих військових та їхніх сімей, які не мали статусу військовослужбовця

15 мільйонів сім'ям загиблих: чи залишили цю допомогу

Варто зазначити, що поява одноразових виплат ніяк не скасовує виплати 15 млн гривень родині за загибель військовослужбовця. Нововведення уряду стосується тих військових та їхніх сімей, які не мали статусу військовослужбовця.

Сім’ї військових, які загинули під час участі в бойових діях, мають право отримати від держави 15 млн гривень. Це передбачає постанова №168, саме вона діє під час воєнного стану.

"Наразі діє постанова №168 від 27 вересня 2022 року, яка регулює питання виплати у 15 мільйонів. А от постанова №1090 регулює порядок та загальні виплати в усі інші часи, окрім як повномасштабної війни з РФ", — зазначає фахівець.