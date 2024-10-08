Санкции против РФ: ЕС ввел новые ограничения из-за гибридных угроз Кремля

В ЕС считают, что такими гибридными угрозами со стороны Москвы являются вмешательство в выборы, саботаж критической инфраструктуры, распространение дезинформации, кибератаки и манипуляция миграционными процессами.

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Совет ЕС ввел новые рамочные ограничения против РФ в случае, если она будет осуществлять дестабилизирующие действия. Эти ограничения позволяют вводить санкции против лиц и организаций, которые своими действиями подрывают суверенитет и безопасность в ЕС, говорится в пресс-релизе Европейского совета.

В тексте указано, что соответствующее решение принято на основе предложения Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля и является ответом на рост количества гибридных операций Российской Федерации в Европе.

Новым решением ЕС получает новые механизмы, которые будут направлены на противодействие гибридным угрозам, в частности, таким как вмешательство в избирательные процессы, саботаж критической инфраструктуры, распространение дезинформации и осуществление кибератак.

Отдельным пунктом гибридных угроз в этом решении Совет ЕС указал манипуляции с вопросом миграционных потоков, а также других действий, которые в последнее время усилились на территории Европейского союза.

"Согласно новосозданной системе, активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физических лиц также будет распространяться запрет на въезд, который запретит им въезд или транзит через территорию ЕС", — указано в решении Совета ЕС.

Напомним, 30 сентября журналист Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС введет режим тематических санкций против РФ. По данным журналиста, послы ЕС провели встречу, где обсудили введение новых ограничений против РФ из-за роста гибридных угроз с ее стороны.

8 октября международное сообщество InformNapalm в своем расследовании заявило, что российская компания "Планар" сотрудничает с оборонным сектором США, несмотря на введенные санкции. По данным расследователей, Компания имеет филиал в США, благодаря которому есть возможность не только продавать продукцию в Америке, но и закупать западные компоненты для России.