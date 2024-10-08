Санкції проти РФ: ЄС запровадив нові обмеження через гібридні загрози Кремля

У ЄС вважають, що такими гібридними загрозами зі сторони Москви є втручання у вибори, саботаж критичної інфраструктури, поширення дезінформації, кібератаки та маніпуляція міграційними процесами.

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Рада ЄС запровадила нові рамкові обмеження проти РФ у випадку, якщо вона здійснюватиме дестабілізаційні дії. Ці обмеження дозволяють запроваджувати санкції проти осіб та організацій, які своїми діями підривають суверенітет і безпеку в ЄС, йдеться в пресрелізі Європейської ради.

В тексті зазначено, що відповідне рішення ухвалено на основі пропозиції Верховного представника із закордонних справ Жозепа Борреля і є відповіддю на зростання кількості гібридних операцій Російської Федерації в Європі.

Новим рішенням ЄС отримує нові механізми, які будуть спрямовані на протидію гібридним загрозам, зокрема таким, як втручання у виборчі процеси, саботаж критичної інфраструктури, поширення дезінформації та здійснення кібератак.

Окремим пунктом гібридних загроз у цьому рішенні Рада ЄС вказала маніпуляції з питанням міграційних потоків, а також інших дестабілізаційних дій, які останнім часом посилилися на території Європейського союзу.

"Згідно з новоствореною системою, активи відповідних осіб будуть заморожені, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб також поширюватиметься заборона на в’їзд, яка унеможливить їх в’їзд або транзит через територію ЄС", — вказано у рішенні Ради ЄС.

Нагадаємо, 30 вересня журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС запровадить режим тематичних санкцій проти РФ. За даними журналіста, посли ЄС провели зустріч, де обговорили запровадження нових обмежень проти РФ через зростання гібридних загроз із її боку.

8 жовтня міжнародна спільнота InformNapalm у своєму розслідуванні заявила, що російська компанія "Планар" співпрацює з оборонним сектором США попри запроваджені санкції. За даними розслідувачів, Компанія має філію в США, завдяки якій є можливість не тільки продавати продукцію в Америці, а й закуповувати західні компоненти для Росії.