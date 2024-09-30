ЄС запровадить режим тематичних санкцій проти РФ цього тижня, — ЗМІ

2 жовтня посли ЄС проведуть зустріч, де обговорять запровадження нових обмежень проти РФ через зростання гібридних загроз із її боку. Остаточні пропозиції у вигляді документа формалізують наступного тижня, зазначає журналіст.

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Європейський Союз планує ввести режим тематичних санкцій який буде спрямований проти гібридних загроз із боку Російської Федерації. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк на своїй сторінці в Х.

Журналіст повідомляє, що в середу, 2 жовтня, посли ЄС планують узгодити новий тематичний режим санкцій, який буде протидіяти російським гібридним загрозам.

Допис Рікарда Юзвяка в X

За даними Юзвяка, остаточна формалізація відбудеться наступного тижня. Наразі в списку немає конкретних імен, однак "вони будуть додані в майбутньому".

Журналіст додає, що спочатку, за пропозицією Угорщини, представники ЄС планували запровадити загальний режим санкцій. Однак після дискусії представники дипкорпусу Європейського Союзу погодилися, що треба сфокусуватися на загрозах із боку РФ.

Згідно з документом Дослідницької служби Європейського парламенту (ДСЄП), тематичними (або ж глобальними) санкціями називаються такі обмежувальні заходи, які "стосуються окремих видів поведінки незалежно від розташування, на відміну від географічних санкцій".

Нагадаємо, 24 червня Фокус повідомляв, що ЄС погодив 14-й пакет санкцій проти РФ. Під нові обмеження потрапили компанії з Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн, які допомагають РФ купувати товари, необхідні для ведення війни проти України.

26 вересня США запровадили обмеження проти двох віртуальних бірж РФ. За даними Мінфіну США, вони були причетними до низки кіберзлочинів і незаконної легалізації активів.