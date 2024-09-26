Підозрюють у злочинах: США ввели санкції проти криптоплатформ РФ

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти двох криптобірж з РФ, які підозрюються у відмиванні коштів і злочинній кібердіяльності.

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Американський уряд запровадив новий пакет санкцій проти двох російських віртуальних фінансових платформ за підозрою в здійсненні кіберзлочинів та відмиванні нелегальних доходів. Про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів США.

В заяві вказано, що нові обмежувальні заходи запроваджені щодо платформ PM2BTC та Cryptex.

"Сьогодні Міністерство фінансів США вживає необхідних заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів", — йдеться у заяві американського фінансового відомства.

Зокрема, FinCEN (Мережа боротьби з фінансовими злочинами) запроваджує обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, яка, за даними організації, підозрюється в залученості до відмивання грошей у РФ.

Також підрозділ Мінфіну США — Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) — ввів санкції проти Cryptex (зареєстрована на Сент-Вінсенті та Гренадинах), яка "відіграє значну роль у процесах відмивання грошей".

Нагадаємо, 24 серпня Фокус повідомляв, що США планують запровадити санкції до тих країн, які дозволять російським банкам відкривати місцеві дочки для фінансування постачання товарів до РФ.

26 вересня Велика Британія ухвалила новий пакет обмежень проти російського сектору СПГ. До підсанкційного списку ввійшли дві компанії та п’ять суден, які займаються транспортуванням відповідної продукції.