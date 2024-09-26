Подозревают в преступлениях: США ввели санкции против криптоплатформ РФ

Минфин США объявил о введении санкций против двух криптобирж из РФ, которые подозреваются в отмывании средств и преступной кибердеятельности.

Related video

Американское правительство ввело новый пакет санкций против двух российских виртуальных финансовых платформ по подозрению в совершении киберпреступлений и отмывании нелегальных доходов. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

В заявлении указано, что новые ограничительные меры введены в отношении платформ PM2BTC и Cryptex.

"Сегодня Министерство финансов США принимает необходимые меры в рамках скоординированных международных усилий для прекращения работы российских киберпреступных сервисов", — говорится в заявлении американского финансового ведомства.

В частности, FinCEN (Сеть борьбы с финансовыми преступлениями) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, которая, по данным организации, подозревается в причастности к отмыванию денег в РФ.

Также подразделение Минфина США — Офис контроля за иностранными активами (OFAC) — ввело санкции против Cryptex (зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах), которая "играет значительную роль в процессах отмывания денег".

Напомним, 24 августа Фокус сообщал, что США планируют ввести санкции к тем странам, которые позволят российским банкам открывать местные дочки для финансирования поставок товаров в РФ.

26 сентября Великобритания приняла новый пакет ограничений против российского сектора СПГ. В подсанкционный список вошли две компании и пять судов, которые занимаются транспортировкой соответствующей продукции.