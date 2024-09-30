ЕС введет режим тематических санкций против РФ на этой неделе, — СМИ

2 октября послы ЕС проведут встречу, где обсудят введение новых ограничений против РФ из-за роста гибридных угроз с ее стороны. Окончательные предложения в виде документа формализуют на следующей неделе, отмечает журналист.

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Европейский Союз планирует ввести режим тематических санкций который будет направлен против гибридных угроз со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк на своей странице в Х.

Журналист сообщает, что в среду, 2 октября, послы ЕС планируют согласовать новый тематический режим санкций, который будет противодействовать российским гибридным угрозам.

Пост Рикарда Юзвяка в X

По данным Юзвяка, окончательная формализация состоится на следующей неделе. Сейчас в списке нет конкретных имен, однако "они будут добавлены в будущем".

Журналист добавляет, что сначала, по предложению Венгрии, представители ЕС планировали ввести общий режим санкций. Однако после дискуссии представители дипкорпуса Европейского Союза согласились, что надо сфокусироваться на угрозах со стороны РФ.

Согласно документу Исследовательской службы Европейского парламента (ИСЕП), тематическими (или же глобальными) санкциями называются такие ограничительные меры, которые "касаются отдельных видов поведения независимо от расположения, в отличие от географических санкций".

Напомним, 24 июня Фокус сообщал, что ЕС согласовал 14 пакет санкций против РФ. Под новые ограничения попали компании из Турции, Китая, ОАЭ и других стран, которые помогают РФ покупать товары, необходимые для ведения войны против Украины.

26 сентября США ввели ограничения против двух виртуальных бирж РФ. По данным Минфина США, они были причастны к ряду киберпреступлений и незаконной легализации активов.