Украинцы могут получить 54 тыс. грн на семью: какие условия выплат финансовой помощи

Оформить средства могут семьи с детьми из ряда громад, где была объявлена обязательная эвакуация.

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В Украине граждане, эвакуировавшиеся из небезопасных прифронтовых зон, имеют право на получение специальной материальной помощи. Программа поддержки предусматривает возможность получения до 54 тысяч гривен на семью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, программа финансовой помощи для граждан из некоторых прифронтовых регионов осуществляется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Размер пособия составляет 10,8 тыс. гривен на каждого человека.

Выплату гарантируют для семьи до пяти человек, что позволяет получить максимальную сумму в 54 тыс. гривен от организации.

Финансовую помощь могут оформить семьи с детьми, проживающие в нескольких громадах, где была введена обязательная эвакуация:

Донецкой;

Сумской;

Харьковской.

Среди ключевых условий предоставления права на выплаты — наличие одной или нескольких категорий уязвимости:

в составе семьи есть лица или несовершеннолетние дети с инвалидностью;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

воспитанием детей занимается одинокая мать или отец;

малообеспеченная семья с несовершеннолетними детьми.

Для регистрации на оформление денежной помощи нужно обратиться в ближайший орган соцзащиты с заявлением о предоставлении соответствующих выплат для семьи.

В Министерстве реинтеграции сообщили, что фонд ЮНИСЕФ выделил эвакуированным семьям около 74 миллионов гривен. За последние четыре месяца выплаты получили 71,4 тысячи человек, из которых 36,7 тысячи — дети.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.