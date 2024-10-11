Українці можуть отримати 54 тис. грн на сім'ю: які умови виплат фінансової допомоги

Оформити кошти можуть сім'ї з дітьми з низки громад, де було оголошено обов'язкову евакуацію.

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В Україні громадяни, які евакуювалися з небезпечних прифронтових зон, мають право на отримання спеціальної матеріальної допомоги. Програма підтримки передбачає можливість отримання до 54 тисяч гривень на сім'ю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, програма фінансової допомоги для громадян з деяких прифронтових регіонів здійснюється Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на кожну людину.

Виплату гарантують для сім'ї до п'яти осіб, що дає змогу отримати максимальну суму в 54 тис. гривень від організації.

Фінансову допомогу можуть оформити сім'ї з дітьми, які проживають у кількох громадах, де було запроваджено обов'язкову евакуацію:

Донецькій;

Сумській;

Харківській.

Серед ключових умов надання права на виплати — наявність однієї або декількох категорій вразливості:

у складі сім'ї є особи або неповнолітні діти з інвалідністю;

сім'я багатодітна з дітьми до 18 років;

вихованням дітей займається одинока мати або батько;

сім'я з неповнолітніми дітьми малозабезпечена.

Для реєстрації на оформлення грошової допомоги потрібно звернутися до найближчого органу соцзахисту із заявою про надання відповідних виплат для сім'ї.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що фонд ЮНІСЕФ виділив евакуйованим сім'ям майже 74 мільйони гривень. За останні чотири місяці виплати отримали 71,4 тисячі осіб, з яких 36,7 тисячі — діти.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.