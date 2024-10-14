Денежная помощь в 21 тыс. грн: как украинцам получить средства для подготовки к зиме

Помощь оказывается в виде целевых средств на покупку топлива для обогрева.

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В Украине внутренние переселенцы могут воспользоваться финансовой поддержкой для подготовки к зимнему периоду. Уязвимые группы граждан имеют возможность получить помощь в размере до 21 тысячи гривен. Об этом сообщает фонд "Каритас".

Проект, реализуемый при содействии Diakonie Katastrophenhilfe, направлен на помощь людям, пострадавшим от военных конфликтов. Он ориентирован на семьи, которые живут в Томаковской территориальной громаде Никопольского района Днепропетровской области, а также на граждан, размещенных в временных жилищах (шелтерах) в городе Днепр.

Следует относиться к следующим категориям уязвимости:

лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);

пожилой человек (от 60 лет);

домохозяйства с одной головой и/или женщинами, являющимися основными опекунами семьи;

семья с тремя и более детьми до 18 или 23 лет (в случае обучения);

беременная женщина и семьи с детьми младше трех лет;

лицо с хроническими/серьезными болезнями (проблемы психического здоровья).

В Томаковской территориальной громаде местные жители могут получить помощь, но только при наличии документов, подтверждающих, что они действительно пострадали от войны, а также статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года.

Поддержка предоставляется в виде целевых средств на покупку топлива для отопления — до 21 тыс. грн на одно домохозяйство. В Днепре помощь могут получить ВПЛ, которые переехали за последний месяц и сейчас живут в местах временного размещения (шелтерах).

Помощь оказывают в виде:

ваучеров на покупку зимних вещей, одеял (на одного члена семьи один ваучер номиналом 4 тыс. грн);

ваучеров для покупки средств альтернативного питания и освещения (2 тыс. грн. на семью).

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.