Грошова допомога у 21 тис. грн: як українцям отримати кошти для підготовки до зими

Допомога надається у вигляді цільових коштів на купівлю палива для обігріву.

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В Україні внутрішні переселенці можуть скористатися фінансовою підтримкою для підготовки до зимового періоду. Вразливі групи громадян мають можливість отримати допомогу в розмірі до 21 тисячі гривень. Про це повідомляє фонд "Карітас".

Проєкт, що реалізується за сприяння Diakonie Katastrophenhilfe, спрямований на допомогу людям, які постраждали від військових конфліктів. Він орієнтований на сім'ї, які мешкають у Томаківській територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області, а також на громадян, розміщених у тимчасових помешканнях (шелтерах) у місті Дніпро.

Слід ставитися до таких категорій вразливості:

особа з інвалідністю (перша-друга група);

літня людина (від 60 років);

домогосподарства з однією головою та/або жінками, які є основними опікунами сім'ї;

сім'я з трьома і більше дітьми до 18 або 23 років (у разі навчання);

вагітна жінка та сім'ї з дітьми молодше трьох років;

особа з хронічними/серйозними хворобами (проблеми психічного здоров'я).

У Томаківській територіальній громаді місцеві жителі можуть отримати допомогу, але тільки за наявності документів, які підтверджують, що вони дійсно постраждали від війни, а також статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року.

Підтримка надається у вигляді цільових коштів на купівлю палива для опалення — до 21 тис. грн на одне домогосподарство. У Дніпрі допомогу можуть отримати ВПО, які переїхали за останній місяць і зараз живуть у місцях тимчасового розміщення (шелтерах).

Допомогу надають у вигляді:

ваучерів на купівлю зимових речей, ковдр (на одного члена сім'ї один ваучер номіналом 4 тис. грн);

ваучерів для купівлі засобів альтернативного харчування та освітлення (2 тис. грн на сім'ю).

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.