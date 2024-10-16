Украинцы могут получить денежную помощь для подготовки к зиме: какие условия

Как отмечают организаторы, на получение финансовой помощи смогут зарегистрироваться внутренние переселенцы, проживающие в Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской области.

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В нескольких громадах четырех областей Украины жители смогут получить компенсации за теплоснабжение от благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Эти выплаты предназначены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится на странице фонда в соцсети Facebook.

Проект осуществляется благотворительным фондом "Улыбка ЮА" с финансовой поддержкой Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

"В рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025" уязвимые категории переселенцев, проживающих в ряде общин, могут получить денежные выплаты для компенсации платежей по поставкам тепловой энергии", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, финансовую помощь смогут получить зарегистрированные внутренние переселенцы, которые проживают:

в Запорожье;

в Харькове;

в Донецкой области (Белозерская, Добропольская громады);

в Днепропетровской области (Апостоловская и Зеленодольская громады).

Кроме того, нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

одинокие главы домохозяйств или женщины, которые являются главными в семье;

лица с инвалидностью;

лица старшего возраста (более 60 лет);

семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет в случае обучения);

лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;

домохозяйства на учете в центре социального обслуживания.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму по указанной ссылке. Регистрация открыта до 12:00 18 октября.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.