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Економіка

Українці можуть отримати грошову допомогу для підготовки до зими: які умови

гроші
Фото: УНІАН | Українці можуть отримати грошову допомогу для підготовки до зими

Як зазначають організатори, на отримання фінансової допомоги зможуть зареєструватися внутрішні переселенці, які проживають у Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області.

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У кількох громадах чотирьох областей України жителі зможуть отримати компенсації за теплопостачання від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Ці виплати призначені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це йдеться на сторінці фонду в соцмережі Facebook.

Проєкт здійснюється благодійним фондом "Посмішка ЮА" з фінансовою підтримкою Гуманітарного фонду для України (UHF).

"У межах проєкту "Підготовка до зими 2024-2025" вразливі категорії переселенців, які мешкають у низці громад, можуть отримати грошові виплати для компенсації платежів із постачання теплової енергії", — йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, фінансову допомогу зможуть отримати зареєстровані внутрішні переселенці, які проживають:

  • у Запоріжжі;
  • у Харкові;
  • у Донецькій області (Білозерська, Добропільська громади);
  • у Дніпропетровській області (Апостолівська та Зеленодольська громади).

Крім того, потрібно належати до однієї з категорій уразливості:

  • самотні голови домогосподарств або жінки, які є головними в сім'ї;
  • особи з інвалідністю;
  • особи старшого віку (понад 60 років);
  • сім'ї з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років у разі навчання);
  • особи з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включно з психічними розладами);
  • домогосподарства, у складі яких є людина, яка втратила роботу з лютого 2022 року;
  • домогосподарства на обліку в центрі соціального обслуговування.

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно зареєструватися, заповнивши спеціальну форму за вказаним посиланням. Реєстрація відкрита до 12:00 18 жовтня.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.