"В зависимости от качества": популярный продукт в Украине подорожал на 26%, — аналитики (инфографика)

По оценкам аналитиков рынка овощной и плодовой продукции, тепличные огурцы уже на 14% дороже, чем в октябре прошлого года. Специалисты называют наступление холодов и завершение тепличного сезона главными причинами удорожания.

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За последнюю неделю цены на овощные культуры начали значительно расти. В частности, стоимость огурцов для рядовых украинцев выросла от 65 до 80 грн за 1 кг. Такой скачок цен произошел из-за похолодания и досрочного завершения тепличного сезона выращивания продукции фермерами, констатируют аналитики EastFruit.

По их данным, дополнительным фактором для подорожания стало уменьшение количества импортных огурцов. Из-за отсутствия конкуренции с другими странами и высокого спроса среди украинских потребителей цены продолжают расти на фоне увеличения дефицита этого продукта.

График роста цен на огурцы (инфографика — EastFruit)

"В среднем, с начала текущей недели цены на эту продукцию выросли на 26% и сегодня эти овощи поступают в продажу в диапазоне 65-80 грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции", — говорится в своде аналитиков, которые Добавляют, что скоро на рынке начнут появляться импортные огурцы, и это произойдет уже на следующей неделе.

По состоянию на 17 октября, по оценкам аналитиков рынка овощной и плодовой продукции, тепличные огурцы уже подорожали на 14% дороже, чем за октябрь прошлого года.

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