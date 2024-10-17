"Залежно від якості": популярний продукт в Україні подорожчав на 26%, — аналітики (інфографіка)

За оцінками аналітиків ринку овочевої та плодової продукції, тепличні огірки вже подорожчали на 14% порівняно з жовтнем минулого року. Фахівці називають настання холодів і завершення тепличного сезону головними причинами здорожчання.

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Протягом останнього тижня ціни на овочеві культури почали значно зростати. Зокрема вартість огірків для пересічних українців зросла від 65 до 80 грн за 1 кг. Такий стрибок цін стався через похолодання та дострокове завершення тепличного сезону вирощування продукції фермерами, констатують аналітики EastFruit.

За їх даними, додатковим чинником до подорожчання стало зменшення кількості імпортних огірків. Через відсутність конкуренції з іншими країнами та високий попит серед українських споживачів ціни продовжують збільшуватися на тлі зростання дефіциту цього продукту.

Графік зростання цін на огірки (інфографіка — EastFruit)

"У середньому, з початку поточного тижня ціни на цю продукцію зросли на 26% і сьогодні ці овочі надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції", — йдеться у зведенні аналітиків, які додають, що скоро на ринку почнуть з'являтися імпортні огірки і це станеться вже наступного тижня.

Станом на 17 жовтня, за оцінками аналітиків ринку овочевої та плодової продукції, тепличні огірки вже подорожчали на 14% порівняно з жовтнем минулого року.

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