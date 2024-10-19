Украинцев предупреждают об ускорении инфляции и девальвации гривны: прогноз бизнеса

Представители бизнеса рассчитывают увеличение объемов производства товаров и услуг. Вместе с тем, прогноз прогноз по финансово-экономическому состоянию предприятий и численности сотрудников был пересмотрен в сторону ухудшения.

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Украинский бизнес пересмотрел свои прогнозы на следующие 12 месяцев в сторону повышения деловой активности и продолжает сохранять позитивные ожидания по инвестициям. Однако прогнозы по инфляции и курсу гривны ухудшились. Об этом говорится в материале издания "Liga.net".

Согласно результатам ежеквартального опроса Национального банка Украины, проведенного с 31 июля по 28 августа 2024 года среди 655 руководителей компаний из 21 региона, индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 100,6% по сравнению с 99,5% в предыдущем квартале.

Бизнес ожидает увеличения объемов производства товаров и услуг, а также роста инвестиций в оборудование и инвентарь. Однако прогноз по финансово-экономическому состоянию предприятий и численности сотрудников был пересмотрен в сторону ухудшения.

Впервые за последние восемь кварталов наблюдается рост инфляционных ожиданий – они достигли 9,7% в годовом выражении по сравнению с 9% в предыдущем квартале. Основным фактором такого изменения стал рост курсовых ожиданий, поскольку бизнес прогнозирует девальвацию гривны до 43,72 грн/$ в течение ближайших 12 месяцев.

Несмотря на прогнозы роста производства, бизнес ожидает замедления темпов увеличения затрат на оплату труда. В то же время представители строительного сектора и добывающей промышленности сохраняют пессимистичный взгляд на ситуацию.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.