Українців попереджають про прискорення інфляції та девальвацію гривні: прогноз бізнесу

Представники бізнесу розраховують на збільшення обсягів виробництва товарів і послуг. Водночас прогноз прогноз щодо фінансово-економічного стану підприємств і чисельності співробітників був переглянутий у бік погіршення.

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Український бізнес переглянув свої прогнози на наступні 12 місяців у бік підвищення ділової активності та продовжує зберігати позитивні очікування щодо інвестицій. Однак прогнози щодо інфляції та курсу гривні погіршилися. Про це йдеться в матеріалі видання "Liga.net".

Згідно з результатами щоквартального опитування Національного банку України, проведеного з 31 липня до 28 серпня 2024 року серед 655 керівників компаній із 21 регіону, індекс ділових очікувань підприємств зріс до 100,6% порівняно з 99,5% у попередньому кварталі.

Бізнес очікує збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, а також зростання інвестицій в обладнання та інвентар. Однак прогноз щодо фінансово-економічного стану підприємств і чисельності співробітників було переглянуто в бік погіршення.

Уперше за останні вісім кварталів спостерігається зростання інфляційних очікувань — вони сягнули 9,7% у річному вираженні порівняно з 9% у попередньому кварталі. Основним чинником такої зміни стало зростання курсових очікувань, оскільки бізнес прогнозує девальвацію гривні до 43,72 грн/$ протягом найближчих 12 місяців.

Незважаючи на прогнози зростання виробництва, бізнес очікує уповільнення темпів збільшення витрат на оплату праці. Водночас представники будівельного сектору та добувної промисловості зберігають песимістичний погляд на ситуацію.

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