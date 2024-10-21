Некоторые украинцы могут остаться без работы: кто в зоне риска

Сфера строительства стала единственной, в которой одинаковое количество компаний, планирующих как увольнять сотрудников, так и расширять свой штат.

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В ближайшее время украинский рынок труда останется относительно стабильным: в ключевых секторах экономики не предвидится ни резкого увеличения числа вакансий, ни значительного роста увольнений. Однако есть компании, планирующие пересматривать численность своих сотрудников, и ожидания в основном носят негативный характер: увольнения будут происходить значительно чаще, чем найм новых работников в большинстве основных отраслей. Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка.

Согласно этим данным, среди предприятий промышленного сектора:

будут оставлять текущее количество сотрудников — 78%;

нанимать новых — 9%;

проводить увольнения — 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников — 80%;

нанимать новых — 6%;

проводить увольнения — 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников — 80%;

нанимать новых — 6%;

проводить увольнения — 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В строительной сфере оказалась единственная ситуация, где число компаний, намеренных сокращать персонал, не превысит количество тех, кто планирует увеличение штата. Однако и здесь не стоит ожидать значительного увеличения числа сотрудников. Это связано с тем, что:

нанимать новых сотрудников собираются 9 компаний;

увольнять — тоже 9%.

еще 82% предприятий планирует оставлять текущее количество.

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач отметил, что в некоторых украинских транспортно-логистических компаниях дефицит водителей составляет до 50% из-за мобилизации сотрудников.

Полностью закрыть все существующие вакансии за счет привлечения женщин пока не удается, хотя работа в этом направлении продолжается. В то же время на рынке представлено множество высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников — некоторые компании предлагают зарплату до 110 000 грн.

Сергей Деркач подчеркнул, что в целом дефицит водителей в транспортно-логистической сфере Украины достигает 25%, а в сфере городских пассажирских перевозок — до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. — Ред.) — это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", — сказал Деркач.

Он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимых отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансий. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации", — сказал замминистра.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.