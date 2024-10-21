Деякі українці можуть залишитися без роботи: хто в зоні ризику

Сфера будівництва стала єдиною, в якій однакова кількість компаній, що планують як звільняти співробітників, так і розширювати свій штат.

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Найближчим часом український ринок праці залишиться відносно стабільним: у ключових секторах економіки не передбачається ні різкого збільшення кількості вакансій, ні значного зростання звільнень. Однак є компанії, які планують переглядати чисельність своїх співробітників, і очікування здебільшого мають негативний характер: звільнення відбуватимуться значно частіше, ніж найм нових працівників у більшості основних галузей. Про це йдеться в результатах останнього відповідного опитування Нацбанку.

Згідно з цими даними, серед підприємств промислового сектору:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 78%;

наймати нових — 9%;

проводити звільнення — 13%, що майже в 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери послуг:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 80%;

наймати нових — 6%;

проводити звільнення — 14%, що більш ніж у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед торговельних підприємств:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 80%;

наймати нових — 6%;

проводити звільнення — 14%, що більш ніж у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

У будівельній сфері виявилася єдина ситуація, де кількість компаній, що мають намір скорочувати персонал, не перевищить кількість тих, хто планує збільшення штату. Однак і тут не варто очікувати значного збільшення кількості співробітників. Це пов'язано з тим, що:

наймати нових співробітників збираються 9% компаній;

звільняти — теж 9%.

ще 82% підприємств планує залишати поточну кількість.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач зазначив, що в деяких українських транспортно-логістичних компаніях дефіцит водіїв становить до 50% через мобілізацію співробітників.

Повністю закрити всі наявні вакансії за рахунок залучення жінок поки що не вдається, хоча робота в цьому напрямі триває. Водночас на ринку представлено безліч високооплачуваних вакансій для водіїв-міжнародників — деякі компанії пропонують зарплату до 110 000 грн.

Сергій Деркач наголосив, що загалом дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері України сягає 25%, а у сфері міських пасажирських перевезень — до 30%.

"25% (дефіцит водіїв фур. — Ред.) — це попередня цифра, яку ми зібрали у перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть понад 50%, тому що це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис. водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту", — сказав Деркач.

Він наголосив: у сфері громадського пасажирського транспорту не вистачає близько 30% водіїв. Це близько 6 тис. із 14 тисяч необхідних галузі фахівців.

Водночас Деркач визнав: метою проєкту з підготовки жінок-водіїв фур не є закриття всіх наявних вакансій. Адже це "глобально ситуацію не вирішить".

"Проєкт має змінити сприйняття жінки за кермом вантажного автомобіля в очах роботодавців. Показати, що це можливо і може бути виходом із ситуації", — сказав заступник міністра.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.