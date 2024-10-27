Украинцы могут получить до 1 млн грн на развитие бизнеса: что для этого нужно

Программа предоставления грантов для ветеранов является частью масштабной правительственной инициативы "Сделано в Украине", направленной на стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

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В Украине стартовала грантовая программа для ветеранов и их семей, направленная на развитие бизнеса. В рамках этой инициативы уже выделено 540 млн грн, что позволило более 1150 ветеранам и их семьям получить финансирование для запуска или расширения собственного дела. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По результатам девятнадцатой волны подачи заявок в 2024 году, еще 82 ветерана и их супруги были признаны победителями и получат 42 млн грн для развития бизнеса. Всего с начала реализации ветеранской части программы гранты на общую сумму 540 млн грн были предоставлены 1150 победителям.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что 70% получателей грантов используют средства для расширения уже существующего бизнеса, тогда как 30% начинают свой бизнес с нуля. Программа ориентирована как на создание новых предприятий, так и на поддержку предпринимателей с опытом, желающих масштабировать свою деятельность.

Программа "Собственное дело" предлагает несколько уровней финансовой поддержки, которые зависят от количества созданных рабочих мест. Ветераны могут претендовать на гранты в следующих размерах:

до 250 тыс. грн – при условии создания одного рабочего места;

до 500 тыс. грн – при условии создания двух рабочих мест;

до 1 млн грн – при условии создания четырех рабочих мест.

Супруги ветеранов также имеют право на гранты. А именно:

до 250 тыс. грн – при условии создания одного рабочего места;

до 500 тыс. грн – при условии создания двух рабочих мест.

Для получения гранта в размере от 500 тыс. до 1 млн грн, ветеран должен быть зарегистрирован в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП) не менее трех лет. Важно отметить, что такие гранты требуют софинансирования: государство покрывает 70% суммы, а оставшиеся 30% заявитель должен вложить из собственных средств.

Большинство получателей грантов происходят из Киевской, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областей. Ветераны активно используют эти средства для развития бизнеса в различных отраслях. Наиболее востребованные направления включают:

оптовую и розничную торговлю;

перерабатывающая промышленность;

временное размещение и организацию питания.

Эти направления имеют потенциал не только для увеличения собственных доходов предпринимателей, но и создания новых рабочих мест, что положительно влияет на местную экономику.

Ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилось количество банкротов. Наибольшее количество банкротств сосредоточено в крупных городах и промышленных регионах.

Также Фокус писал, как украинцы могут поучаствовать в программе восстановления бизнеса. В результате 42 предпринимателя получат стипендии для поддержки своих бизнес-проектов.