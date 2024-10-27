Українці можуть отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу: що для цього потрібно

Програма надання грантів для ветеранів є частиною масштабної урядової ініціативи "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

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В Україні стартувала грантова програма для ветеранів та їхніх сімей, спрямована на розвиток бізнесу. У межах цієї ініціативи вже виділено 540 млн грн, що дало змогу понад 1150 ветеранам та їхнім родинам отримати фінансування для запуску або розширення власної справи. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За результатами дев'ятнадцятої хвилі подачі заявок у 2024 році, ще 82 ветерани та їхнє подружжя були визнані переможцями та отримають 42 млн грн для розвитку бізнесу. Загалом від початку реалізації ветеранської частини програми гранти на загальну суму 540 млн грн було надано 1150 переможцям.

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна зазначила, що 70% одержувачів грантів використовують кошти для розширення вже наявного бізнесу, тоді як 30% розпочинають свій бізнес з нуля. Програма орієнтована як на створення нових підприємств, так і на підтримку підприємців з досвідом, які бажають масштабувати свою діяльність.

Програма "Власна справа" пропонує кілька рівнів фінансової підтримки, які залежать від кількості створених робочих місць. Ветерани можуть претендувати на гранти в таких розмірах:

до 250 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за умови створення двох робочих місць;

до 1 млн грн — за умови створення чотирьох робочих місць.

Подружжя ветеранів також має право на гранти. А саме:

до 250 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за умови створення двох робочих місць.

Для отримання гранту в розмірі від 500 тис. до 1 млн грн, ветеран має бути зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП) не менше трьох років. Важливо зазначити, що такі гранти вимагають співфінансування: держава покриває 70% суми, а решту 30% заявник має вкласти з власних коштів.

Більшість отримувачів грантів походять із Київської, Хмельницької, Львівської та Полтавської областей. Ветерани активно використовують ці кошти для розвитку бізнесу в різних галузях. Найбільш затребувані напрямки включають:

оптову та роздрібну торгівлю;

переробну промисловість;

тимчасове розміщення та організацію харчування.

Ці напрями мають потенціал не тільки для збільшення власних доходів підприємців, а й створення нових робочих місць, що позитивно впливає на місцеву економіку.

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