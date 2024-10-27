Военные могут получить деньги на оздоровление: нужно ли уходить в отпуск

В Украине существует три разных варианта выплаты средств на оздоровление военнослужащих.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплат на оздоровление, даже если не используют отпуск. Обычно такие выплаты предоставляются только в период отпусков. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В министерстве пояснили, что существует три разных варианта получения средств на оздоровление военнослужащими. Во-первых, такая выплата осуществляется, когда военнослужащий уходит в ежегодный основной отпуск на полный срок.

Во-вторых, если ежегодный отпуск военнослужащего делится на две части, то денежные выплаты на оздоровление производятся во время второй части основного ежегодного отпуска, включая случаи, когда выплачиваются средства за неиспользованный отпуск прошлых лет.

В-третьих, военный может получить эти средства вообще не отправляясь в отпуск, на основании приказа командира воинской части.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".