Військові можуть отримати гроші на оздоровлення: чи потрібно йти у відпустку

В Україні існує три різні варіанти виплати коштів на оздоровлення військовослужбовців.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання виплат на оздоровлення, навіть якщо не використовують відпустку. Зазвичай такі виплати надаються лише в період відпусток. Про це повідомило Міністерство оборони України.

У міністерстві пояснили, що існує три різні варіанти отримання коштів на оздоровлення військовослужбовцями. По-перше, така виплата здійснюється, коли військовослужбовець іде в щорічну основну відпустку на повний термін.

По-друге, якщо щорічна відпустка військовослужбовця ділиться на дві частини, то грошові виплати на оздоровлення проводяться під час другої частини основної щорічної відпустки, включно з випадками, коли виплачуються кошти за невикористану відпустку минулих років.

По-третє, військовий може отримати ці кошти взагалі не вирушаючи у відпустку, на підставі наказу командира військової частини.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".