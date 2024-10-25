Дефицит сотрудников впервые возглавил рейтинг проблем бизнеса в Украине: детали

Доля предприятий, планирующих рост занятости в ближайшие три-четыре месяца, значительно уменьшилась.

Related video

Согласно данным ежемесячного опроса предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), в сентябре нехватка рабочей силы, вызванная мобилизацией и отъездом сотрудников за границу, стала основной проблемой для ведения бизнеса. Об этом сообщила Оксана Кузяков во время презентации отчета исполнительный директор ИЭД.

По данным ИЭД, 61% опрошенных предприятий указали на нехватку рабочей силы как на серьезное препятствие для бизнеса, хотя в августе этот показатель был еще выше — 63%. Несмотря на снижение процента, проблема осталась самой актуальной для бизнеса.

"Впервые за время проведения опроса с мая 2022-го нехватка рабочей силы стала в нашем списке проблемой №1, ограничивающей ведение бизнеса в Украине", — сказала она.

Бизнесу становится все сложнее находить квалифицированных сотрудников: об этом сообщили 55,1% предпринимателей, тогда как месяц назад их доля составляла 52,6%, что является новым рекордом. Неквалифицированный персонал найти легче, однако трудности в этом направлении испытывают 39,2% опрошенных, так же как и месяцем ранее. Ожидания бизнеса относительно трудовых ресурсов ухудшились: доля компаний, планирующих увеличение занятости в ближайшие три-четыре месяца, снизилась с 14,6% в августе до 12,1% в сентябре. При этом уволить сотрудников планируют 9,8% респондентов по сравнению с 8% месяцем ранее.

Также наблюдается значительный рост доли бизнесов, которые планируют увеличить количество работников в вынужденных отпусках — с 3,8% до 13,9%. На втором месте среди препятствий для бизнеса оказалась причина "опасно работать", показатель которой увеличился на 10 процентных пунктов с августа и составил 56% в сентябре.

"Менее актуальным стало такое препятствие как перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, поскольку в сентябре уже отключений практически не было", – отметил эксперт ИЭД Евгений Ангел.

Как сообщается в ИЭД, данная проблема поднялась с первого на третье место в списке препятствий, оказавшихся на пути, и затрудняет работу 45% опрошенных (против 65% в августе). На четвертой позиции находится проблема "рост цен на сырье и товары", которая затрудняет деятельность 45% респондентов (небольшое снижение с 46% в августе). Ангел отметил, что коррупция и давление со стороны правоохранительных органов, на фоне других, более "повседневных" проблем, остаются менее заметными и важными; о них упоминают лишь несколько процентов опрошенных (6% и 2% соответственно).

При этом доля бизнеса, оценивающая государство как "врага" для бизнеса, выросла в сентябре до 5% по сравнению с 3% в предыдущем квартале; назвали государство "препятствием" 23% (20% раньше),

Кроме того, с 28,3 до 30% увеличилась доля предприятий, которые сообщили об улучшении их деловой активности по сравнению с прошлым годом. С 20,6% до 18% уменьшилась доля компаний, деловая активность которых ухудшилась.

В сентябрьском опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД приняло участие 473 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины. Полевой этап 29-й волны исследования продолжался с 16 по 30 сентября 2024 года.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.