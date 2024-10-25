Дефіцит співробітників уперше очолив рейтинг проблем бізнесу в Україні: деталі

Частка підприємств, які планують зростання зайнятості в найближчі три-чотири місяці, значно зменшилася.

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Згідно з даними щомісячного опитування підприємств, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), у вересні брак робочої сили, спричинений мобілізацією та від'їздом співробітників за кордон, став основною проблемою для ведення бізнесу. Про це повідомила Оксана Кузякова під час презентації звіту виконавчий директор ІЕД.

За даними ІЕД, 61% опитаних підприємств вказали на брак робочої сили як на серйозну перешкоду для бізнесу, хоча в серпні цей показник був ще вищим — 63%. Попри зниження відсотка, проблема залишилася найактуальнішою для бізнесу.

"Уперше за час проведення опитування з травня 2022-го брак робочої сили став у нашому списку проблемою №1, що обмежує ведення бізнесу в Україні", — сказала вона.

Бізнесу стає дедалі складніше знаходити кваліфікованих співробітників: про це повідомили 55,1% підприємців, тоді як місяць тому їхня частка становила 52,6%, що є новим рекордом. Некваліфікований персонал знайти легше, проте труднощі в цьому напрямі відчувають 39,2% опитаних, так само як і місяцем раніше. Очікування бізнесу щодо трудових ресурсів погіршилися: частка компаній, які планують збільшення зайнятості в найближчі три-чотири місяці, знизилася з 14,6% у серпні до 12,1% у вересні. При цьому звільнити співробітників планують 9,8% респондентів порівняно з 8% місяцем раніше.

Також спостерігається значне зростання частки бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках — з 3,8% до 13,9%. На другому місці серед перешкод для бізнесу опинилася причина "небезпечно працювати", показник якої збільшився на 10 відсоткових пунктів від серпня і становив 56% у вересні.

"Менш актуальною стала така перешкода як перебої з електро-, водо- і теплопостачанням, оскільки у вересні вже відключень практично не було", — зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.

Як повідомляється в ІЕД, ця проблема піднялася з першого на третє місце в списку перешкод, що опинилися на шляху, і ускладнює роботу 45% опитаних (проти 65% у серпні). На четвертій позиції перебуває проблема "зростання цін на сировину і товари", яка ускладнює діяльність 45% респондентів (невелике зниження з 46% у серпні). Ангел зазначив, що корупція і тиск з боку правоохоронних органів, на тлі інших, більш "повсякденних" проблем, залишаються менш помітними і важливими; про них згадують лише кілька відсотків опитаних (6% і 2% відповідно).

При цьому частка бізнесу, що оцінює державу як "ворога" для бізнесу, зросла у вересні до 5% порівняно з 3% у попередньому кварталі; назвали державу "перешкодою" 23% (20% раніше),

Крім того, з 28,3 до 30% збільшилася частка підприємств, які повідомили про поліпшення їхньої ділової активності порівняно з минулим роком. З 20,6% до 18% зменшилася частка компаній, ділова активність яких погіршилася.

У вересневому опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД узяло участь 473 українських промислових підприємств, розташованих у 21 з 27 областей України. Польовий етап 29-ї хвилі дослідження тривав з 16 по 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.