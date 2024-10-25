Украинцам могут получить по 11 тыс. грн финансовой помощи: кому заплатят

Для получения пособия украинцам нужно обязательно соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости.

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Жители Херсонской области могут получить дополнительную помощь от УВКБ ООН в октябре 2024 года. Мобильные бригады благотворительных организаций продолжают работать в регионе, предоставляя поддержку гражданам. Об этом сообщает пресс-служба unhcr.org.

По словам организаторов, размер помощи на одного члена семьи составляет примерно 11 тысяч гривен. Финансовую поддержку смогут получить только уязвимые категории граждан. В Херсонской области на помощь могут подать заявки следующие группы населения:

граждане, у которых есть официальный статус переселенца (переместившиеся за последние шесть месяцев);

лица, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда из-за боевых действий за границу;

граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие области с начала полномасштабной войны с РФ.

Для получения денежных средств необходимо соответствовать одному из критериев уязвимости:

детей воспитывает одинокий отец или мать (до 18 лет) или в семье есть люди от 55 лет;

семью возглавляют одинокие пожилые люди от 55 лет, с по меньшей мере одним несовершеннолетним ребенком;

есть больные лица (тяжелые заболевания или инвалидность).

Соответствовать нужно также социально-экономическим критериям, в частности, средний доход на одного члена семьи не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц. Например, 25 октября в Херсонской области сбор данных для получения финансовой помощи от УВКБ ООН проводится в с. Надеждовка, Белозерская территориальная громада (ул. Центральная, 33). В других населенных пунктах также будут работать мобильные выездные группы благотворительных организаций.

При себе нужно иметь оригиналы документов на каждого члена домохозяйства.

"Помощь рассчитана на лиц, не получавших финподдержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости", — говорится в объявлении.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.