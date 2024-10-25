Українцям можуть отримати по 11 тис. грн фінансової допомоги: кому заплатять

Для отримання допомоги українцям потрібно обов'язково відповідати хоча б одному критерію уразливості.

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Жителі Херсонської області можуть отримати додаткову допомогу від УВКБ ООН у жовтні 2024 року. Мобільні бригади благодійних організацій продовжують працювати в регіоні, надаючи підтримку громадянам. Про це повідомляє пресслужба unhcr.org.

За словами організаторів, розмір допомоги на одного члена сім'ї становить приблизно 11 тисяч гривень. Фінансову підтримку зможуть отримати тільки вразливі категорії громадян. У Херсонській області на допомогу можуть подати заявки такі групи населення:

громадяни, у яких є офіційний статус переселенця (перемістилися за останні шість місяців);

особи, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду через бойові дії за кордон;

громадяни, які повернулися на постійне місце проживання після того, як покинули житло і перемістилися в інші області з початку повномасштабної війни з РФ.

Для отримання грошових коштів необхідно відповідати одному з критеріїв уразливості:

дітей виховує самотній батько або мати (до 18 років) або в сім'ї є люди від 55 років;

сім'ю очолюють самотні люди похилого віку від 55 років, зі щонайменше однією неповнолітньою дитиною;

є хворі особи (тяжкі захворювання або інвалідність).

Відповідати потрібно також соціально-економічним критеріям, зокрема, середній дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на місяць. Наприклад, 25 жовтня в Херсонській області збір даних для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН проводиться в с. Надеждівка, Білозерська територіальна громада (вул. Центральна, 33). В інших населених пунктах також працюватимуть мобільні виїзні групи благодійних організацій.

При собі потрібно мати оригінали документів на кожного члена домогосподарства.

"Допомога розрахована на осіб, які не отримували фінпідтримки від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв уразливості", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.