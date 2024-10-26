Украинки могут получать пенсию своих мужчин: объяснение от "Дії"
Законодательство предусматривает, что не только жена имеет право на определенную выплату от государства.
В случае потери кормильца жена может получать пенсию мужа, однако лишь в некоторых случаях. Как отмечает портал "Дія", это возможно только в случае, если она была на полном содержании умершего кормильца или получала помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.
Также отмечается, что жена умершего кормильца, для которой эта помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которая сама получала пенсию, имеет право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.
Кто еще может получить пенсию по потере кормильца
Кроме жены, пенсию по потере кормильца могут получать:
- родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;
- дети, которые учатся, — до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- дети-сироты — до 23 лет;
- другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.
Как распределяется пенсия по потере кормильца
Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего следующим образом:
- для одного нетрудоспособного члена семьи — 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;
- для двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100%.
Ранее Фокус писал, что повышение пенсий в следующем году может составить от 10% до 12% в зависимости от инфляции и динамики заработных плат. Точные показатели будут известны в начале следующего года