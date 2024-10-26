Украинки могут получать пенсию своих мужчин: объяснение от "Дії"

Законодательство предусматривает, что не только жена имеет право на определенную выплату от государства.

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В случае потери кормильца жена может получать пенсию мужа, однако лишь в некоторых случаях. Как отмечает портал "Дія", это возможно только в случае, если она была на полном содержании умершего кормильца или получала помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.

Также отмечается, что жена умершего кормильца, для которой эта помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которая сама получала пенсию, имеет право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Кто еще может получить пенсию по потере кормильца

Кроме жены, пенсию по потере кормильца могут получать:

родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, — до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Как распределяется пенсия по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи — 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100%.

Ранее Фокус писал, что повышение пенсий в следующем году может составить от 10% до 12% в зависимости от инфляции и динамики заработных плат. Точные показатели будут известны в начале следующего года