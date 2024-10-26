Українки можуть отримувати пенсію своїх чоловіків: пояснення від "Дії"

Законодавство передбачає, що не лише дружина має право на певну виплату від держави.

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В разі втрати годувальника дружина може отримувати пенсію чоловіка, однак лише у деяких випадках. Як зазначає портал "Дія", це можливо лише у разі, якщо вона була на повному утриманні померлого годувальника або одержувала допомогу, що була постійним й основним джерелом засобів для існування.

Також зазначається, що дружина померлого годувальника, для якої ця допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але яка сама одержувала пенсію, має право, за бажанням, перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Хто ще може отримати пенсію по втраті годувальника

Окрім дружини, пенсію по втраті годувальника можуть отримувати:

батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Як розподіляється пенсія по втраті годувальника

Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого наступним чином:

для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100%.

Раніше Фокус писав, що підвищення пенсій наступного року може скласти від 10% до 12% залежно від інфляції та динаміки заробітних плат. Точні показники будуть відомі на початку наступного року