Українки можуть отримувати пенсію своїх чоловіків: пояснення від "Дії"
Законодавство передбачає, що не лише дружина має право на певну виплату від держави.
В разі втрати годувальника дружина може отримувати пенсію чоловіка, однак лише у деяких випадках. Як зазначає портал "Дія", це можливо лише у разі, якщо вона була на повному утриманні померлого годувальника або одержувала допомогу, що була постійним й основним джерелом засобів для існування.
Також зазначається, що дружина померлого годувальника, для якої ця допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але яка сама одержувала пенсію, має право, за бажанням, перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.
Хто ще може отримати пенсію по втраті годувальника
Окрім дружини, пенсію по втраті годувальника можуть отримувати:
- батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;
- діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
- діти-сироти – до 23 років;
- інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.
Як розподіляється пенсія по втраті годувальника
Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого наступним чином:
- для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;
- для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100%.
Раніше Фокус писав, що підвищення пенсій наступного року може скласти від 10% до 12% залежно від інфляції та динаміки заробітних плат. Точні показники будуть відомі на початку наступного року