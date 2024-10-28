Залужный, Макеев и другие: какие зарплаты получают украинские послы

Зарплата украинских послов состоит не только из основного оклада, но и включает в себя социальные гарантии и надбавки. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, к примеру, летом имел средний ежемесячный доход в размере почти 60 тысяч гривен.

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В 2024 году наивысшую зарплату среди украинских послов получил бывший посол в Молдове Марк Шевченко, чьи ежемесячные выплаты составили 102 795 гривен. Доходы дипломатов включают не только основную зарплату, но и разнообразные надбавки и социальные гарантии. Об этом говорится в материале издания Liga.net со ссылкой на данные МИД.

Украинские послы за рубежом получают довольно высокие выплаты, которые включают как базовый оклад, так и дополнительные надбавки, предусмотренные требованиями дипломатической службы.

Несмотря на то что Марко Шевченко был уволен с должности посла в марте 2024 года, он продолжал получать зарплату в течение лета. В августе его доход достиг рекордных 186 349 грн, включая надбавку за доступ к государственной тайне (10 525 грн) и выплату за 121 день ежегодного отпуска (220 964 грн). Шевченко, уроженец Киева и кандидат исторических наук, начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Украины еще в 1990-х годах, служил послом в Молдове с 2020 года и имеет значительный опыт работы в других дипломатических представительствах Украины, включая Канаду и Румынию.

Вторую строчку рейтинга занимает Юрий Дюдин, посол Украины в Чили, со среднемесячной зарплатой в 63 794 грн. На третьем месте находится Василий Химинец, посол в Австрии, с доходом в 63 550 грн. Замыкают пятерку лидеров Алексей Макеев, посол Украины в Германии, и Василий Зварыч, посол в Польше и Чехии, каждый из которых зарабатывает 63 470 грн.

Среди послов с высокими зарплатами можно выделить представителей Украины в таких странах, как Великобритания, США, Канада, Франция и Япония. Например, Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в июле-августе 2024 года имел среднюю зарплату в размере 59 947 грн.

Зарплата украинских послов состоит не только из основного оклада, но и включает в себя социальные гарантии и надбавки, предусмотренные Законом Украины "О дипломатической службе". Кроме зарплаты послы получают:

надбавки за дипломатический ранг и длительные командировки, зависящие от условий страны пребывания;

компенсации на медицинские услуги; переезд и оплату аренды жилья;

оплату обучения детей в местных школах и детсадах;

финансовую помощь в случае гибели или инвалидности при исполнении служебных обязанностей;

поддержка в трудоустройстве для членов семьи и возможность повышения квалификации.

Согласно данным Министерства иностранных дел, в 2024 году средние годовые расходы на одного сотрудника дипломатической службы за границей составили 4,56 млн грн. Эта сумма включает в себя затраты на аренду жилья, образование детей и прочие расходы. Это свидетельствует о значительных финансовых вложениях в поддержку дипломатических учреждений Украины за пределами страны.

Напомним, что Министерство финансов представило обновленные сведения о зарплатах и численности сотрудников государственных органов, местных администраций и судебной системы. В августе 2024 года средняя заработная плата в госучреждениях составила 55,8 тысячи гривен.