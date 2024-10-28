Залужний, Макєєв та інші: які зарплати отримують українські посли

Зарплата українських послів складається не тільки з основного окладу, а й включає в себе соціальні гарантії та надбавки. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, наприклад, влітку мав середній щомісячний дохід у розмірі майже 60 тисяч гривень.

Related video

У 2024 році найвищу зарплату серед українських послів отримав колишній посол у Молдові Марк Шевченко, чиї щомісячні виплати склали 102 795 гривень. Доходи дипломатів включають не тільки основну зарплату, а й різноманітні надбавки та соціальні гарантії. Про це йдеться в матеріалі видання Liga.net із посиланням на дані МЗС.

Українські посли за кордоном отримують досить високі виплати, які включають як базовий оклад, так і додаткові надбавки, передбачені вимогами дипломатичної служби.

Попри те що Марко Шевченко був звільнений з посади посла в березні 2024 року, він продовжував отримувати зарплату протягом літа. У серпні його дохід сягнув рекордних 186 349 грн, включно з надбавкою за доступ до державної таємниці (10 525 грн) і виплатою за 121 день щорічної відпустки (220 964 грн). Шевченко, уродженець Києва і кандидат історичних наук, розпочав свою кар'єру в Міністерстві закордонних справ України ще в 1990-х роках, служив послом у Молдові з 2020 року і має значний досвід роботи в інших дипломатичних представництвах України, включно з Канадою та Румунією.

Другу сходинку рейтингу посідає Юрій Дюдін, посол України в Чилі, із середньомісячною зарплатою в 63 794 грн. На третьому місці перебуває Василь Химинець, посол в Австрії, з доходом у 63 550 грн. Замикають п'ятірку лідерів Олексій Макеєв, посол України в Німеччині, і Василь Зварич, посол у Польщі та Чехії, кожен з яких заробляє 63 470 грн.

Серед послів із високими зарплатами можна виокремити представників України в таких країнах, як Велика Британія, США, Канада, Франція та Японія. Наприклад, Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, у липні-серпні 2024 року мав середню зарплату в розмірі 59 947 грн.

Зарплата українських послів складається не тільки з основного окладу, а й включає в себе соціальні гарантії та надбавки, передбачені Законом України "Про дипломатичну службу". Крім зарплати посли отримують:

надбавки за дипломатичний ранг і тривалі відрядження, що залежать від умов країни перебування;

компенсації на медичні послуги; переїзд та оплату оренди житла;

оплату навчання дітей у місцевих школах і дитсадках;

фінансову допомогу в разі загибелі або інвалідності під час виконання службових обов'язків;

підтримка в працевлаштуванні для членів сім'ї та можливість підвищення кваліфікації.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ, у 2024 році середні річні витрати на одного співробітника дипломатичної служби за кордоном становили 4,56 млн грн. Ця сума включає в себе витрати на оренду житла, освіту дітей та інші витрати. Це свідчить про значні фінансові вкладення в підтримку дипломатичних установ України за межами країни.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів презентувало оновлені відомості щодо зарплат і чисельності співробітників державних органів, місцевих адміністрацій та судової системи. У серпні 2024 року середня заробітна плата в держустановах становила 55,8 тисячі гривень.