Пенсии для беженцев: как впервые оформить выплаты тем, кто находится за границей

Есть минимум 2 способа оформления пенсий — с помощью почты и интернета. Для этого нужно собрать ряд важных документов.

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Война вынудила огромное количество украинцев покинуть пределы страны и обустроиться временно в новом месте. В том числе речь идет о гражданах пенсионного возраста. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, как сделать так, чтобы выплаты продолжались.

Даже находясь далеко от дома у украинцев есть возможность обратиться за назначением выплат впервые и сделать это можно как через интернет, так и через почту.

Для того, чтобы оформить пенсию дистанционно, нужно выполнить следующие шаги:

зайти на портал Пенсионного фонда;

оформить электронную подпись для доступа ко всем функциям электронного кабинета;

в разделе "О пенсионном обеспечении" нужно выбрать вкладку "Заява на назначение пенсии" и выбрать соответствующий вид;

заполнить анкету с нужной информацией;

добавить копии необходимых документов;

проверить правильность внесенных данных;

подписать заявление с помощью электронной подписи и прислать в ПФУ в электронном формате.

Эти шаги помогут украинским беженцам в короткие сроки оформить пенсионные выплаты. Также есть вариант отправить специальное обращение по почте. Для этого нужно выполнить следующие действия:

получить документы, которые подтверждают временную защиту и регистрацию за границей от компетентных органов страны пребывания;

перевести и легализировать копии документов с помощью украинского консульства;

написать заявление на получение пенсии, прикрепив к нему вышеперечисленные документы;

прислать заявление с документами по почту в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, 28 октября сообщалось, что пенсии в 2025 году могут вырасти более чем на 10%. В проекте государственного бюджета на 2025 заложены средства на индексацию пенсий.