Пенсії для біженців: як уперше оформити виплати тим, хто перебуває за кордоном

Є мінімум 2 способи оформлення пенсій — за допомогою пошти та інтернету. Для цього потрібно зібрати низку важливих документів.

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Війна змусила величезну кількість українців покинути межі країни й облаштуватися тимчасово в новому місці. Зокрема йдеться про громадян пенсійного віку. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як зробити так, щоб виплати тривали.

Навіть перебуваючи далеко від дому, українці мають можливість звернутися за призначенням виплат уперше, і зробити це можна як через інтернет, так і через пошту.

Для того, щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно виконати такі кроки:

зайти на портал Пенсійного фонду;

оформити електронний підпис для доступу до всіх функцій електронного кабінету;

у розділі "Про пенсійне забезпечення" потрібно обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та обрати відповідний вид;

заповнити анкету з потрібною інформацією;

додати копії необхідних документів;

перевірити правильність внесених даних;

підписати заяву за допомогою електронного підпису та надіслати до ПФУ в електронному форматі.

Ці кроки допоможуть українським біженцям у короткі терміни оформити пенсійні виплати. Також є варіант надіслати спеціальне звернення поштою. Для цього потрібно виконати такі дії:

отримати документи, які підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном від компетентних органів країни перебування;

перекласти і легалізувати копії документів за допомогою українського консульства;

написати заяву на отримання пенсії, прикріпивши до неї перераховані вище документи;

надіслати заяву з документами поштою до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що пенсії у 2025 році можуть зрости більш ніж на 10%. У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено кошти на індексацію пенсій.