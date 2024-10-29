Пенсії для біженців: як уперше оформити виплати тим, хто перебуває за кордоном
Є мінімум 2 способи оформлення пенсій — за допомогою пошти та інтернету. Для цього потрібно зібрати низку важливих документів.
Війна змусила величезну кількість українців покинути межі країни й облаштуватися тимчасово в новому місці. Зокрема йдеться про громадян пенсійного віку. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, як зробити так, щоб виплати тривали.
Навіть перебуваючи далеко від дому, українці мають можливість звернутися за призначенням виплат уперше, і зробити це можна як через інтернет, так і через пошту.
Для того, щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно виконати такі кроки:
- зайти на портал Пенсійного фонду;
- оформити електронний підпис для доступу до всіх функцій електронного кабінету;
- у розділі "Про пенсійне забезпечення" потрібно обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та обрати відповідний вид;
- заповнити анкету з потрібною інформацією;
- додати копії необхідних документів;
- перевірити правильність внесених даних;
- підписати заяву за допомогою електронного підпису та надіслати до ПФУ в електронному форматі.
Ці кроки допоможуть українським біженцям у короткі терміни оформити пенсійні виплати. Також є варіант надіслати спеціальне звернення поштою. Для цього потрібно виконати такі дії:
- отримати документи, які підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном від компетентних органів країни перебування;
- перекласти і легалізувати копії документів за допомогою українського консульства;
- написати заяву на отримання пенсії, прикріпивши до неї перераховані вище документи;
- надіслати заяву з документами поштою до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що пенсії у 2025 році можуть зрости більш ніж на 10%. У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено кошти на індексацію пенсій.