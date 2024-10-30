Украинцы смогут получить дополнительные финансовые выплаты: как зарегистрироваться в ноябре

Общий размер денежной помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн.

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В ноябре откроется регистрация на получение финансовой помощи от УВКБ ООН. В городе Александрия Кировоградской области будут действовать мобильные группы благотворителей. Об этом сообщает unhcr.org.

В Александрии финансовую помощь будут предоставлять только определенным категориям населения. К ним относятся: переселенцы, покинувшие свои дома в течение последних шести месяцев; граждане, которые вернулись в Украину из-за границы после вынужденного отъезда, а также лица, вернувшиеся на постоянное место жительства после временного переезда в другие регионы страны из-за войны.

Также должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком, пожилыми людьми от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с детьми до 18 лет;

в семье есть граждане с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Украинцы, соответствующие критериям уязвимости, также должны выполнять социально-экономические условия, включая месячный доход, который не превышает 5,4 тыс. грн на человека в семье. Поддержка будет предоставлена тем, кто еще не получил финансовую помощь от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Общий размер денежной помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.