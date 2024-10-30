Українці зможуть отримати додаткові фінансові виплати: як зареєструватися в листопаді

Загальний розмір грошової допомоги на одного члена сім'ї становить 10,8 тис. грн.

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У листопаді відкриється реєстрація на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. У місті Олександрія Кіровоградської області діятимуть мобільні групи благодійників. Про це повідомляє unhcr.org.

В Олександрії фінансову допомогу надаватимуть лише певним категоріям населення. До них належать: переселенці, які залишили свої домівки протягом останніх шести місяців; громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону після вимушеного від'їзду, а також особи, які повернулися на постійне місце проживання після тимчасового переїзду в інші регіони країни через війну.

Також мають відповідати таким критеріям уразливості:

неповна сім'я з одним із батьків з неповнолітньою дитиною, літніми людьми від 55 років;

сім'ю очолюють літні люди від 55 років з дітьми до 18 років;

у сім'ї є громадяни з особливими потребами (важкі хвороби/інвалідність).

Українці, які відповідають критеріям уразливості, також мають виконувати соціально-економічні умови, включно з місячним доходом, що не перевищує 5,4 тис. грн на особу в сім'ї. Підтримку буде надано тим, хто ще не отримав фінансову допомогу від УВКБ ООН або інших благодійних організацій.

Загальний розмір грошової допомоги на одного члена сім'ї становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.