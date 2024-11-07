Победа Трампа обогатила самых богатых людей мира на $63,5 млрд, — Bloomberg

По данным Bloomberg, это самый большой прирост за всю историю индекса миллиардеров, который ведется с 2012 года. В списке есть те, кто в этой избирательной кампании не поддержали ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис.

Активы самых богатых людей мира после победы Дональда Трампа на выборах президента США выросли за день на 63,5 млрд долларов. Больше всего увеличилось состояние основателя компаний SpaceX, PayPal, главы Tesla Илона Маска — на 26,5 млрд долларов. Теперь его активы составляют 290 миллиардов. Соответствующие подсчеты сделало агентство Bloomberg.

Состояние основателя Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса, который запретил редакции поддерживать на выборах вице-президента США Камалу Харрис, выросло на 7,1 млрд долларов — до 228,3 млрд долларов.

Активы соучредителя Oracle Ларри Эллисона достигли 193,5 млрд долларов.

Среди самых богатых людей, чье состояние также выросло, — бывшие руководители Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер, экс-руководители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. На этих выборах они не поддержали ни Дональда Трампа, ни Камалу Харрис, хотя ранее высказывались в пользу кандидатов от демократов.

Фото: Bloomberg

Отмечается, что это самый большой дневной прирост за время подсчета индекса благосостояния Bloomberg Billionaires Index с 2012 года. Агентство считает, что такой рост объясняется тем, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет работать над снижением налогов и уменьшением регулирования. Также значительно увеличили состояние криптомиллиардеры: республиканец во время предвыборной кампании обещал сделать США криптостолицей планеты.

Напомним, 6 ноября издание New York Times написало, чего ожидает Илон Маск, который вложил в предвыборную кампанию Дональда Трампа более 100 млн долларов, от 47-го президента США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и позвонила победителю Дональду Трампу, чтобы поздравить его.