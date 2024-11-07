Перемога Трампа збагатила найзаможніших людей світу на $63,5 млрд, — Bloomberg

За даними Bloomberg, це найбільший приріст за всю історію індексу мільярдерів, який ведеться з 2012 року. У списку є ті, хто цієї виборчої кампанії не підтримали ні Дональда Трампа, ні Камалу Гарріс.

Активи найбагатших людей світу після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США зросли за день на 63,5 млрд доларів. Найбільше збільшилися статки засновника компаній SpaceX, PayPal, глави Tesla Ілона Маска — на 26,5 млрд доларів. Тепер його активи складають 290 мільярдів. Відповідні підрахунки зробило агентство Bloomberg.

Статки засновника Amazon і власника газети Washington Post Джеффа Безоса, який заборонив редакції підтримувати на виборах віцепрезидентку США Камалу Гарріс, зросли на 7,1 млрд доларів — до 228,3 млрд доларів.

Активи співзасновника Oracle Ларрі Еллісона сягнули 193,5 млрд доларів.

Серед найбагатших людей, чиї статки також зросли, — колишні керівники Microsoft Білл Гейтс і Стів Балмер, екскерівники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, а також глава Berkshire Hathaway Воррен Баффет. На цих виборах вони не підтримали ні Дональда Трампа, ні Камалу Гарріс, хоча раніше висловлювалися на користь кандидатів від демократів.

Фото: Bloomberg

Зазначається, що це найбільший денний приріст за час підрахунку індексу добробуту Bloomberg Billionaires Index з 2012 року. Агентство вважає, що таке зростання пояснюється тим, що після повернення в Білий дім Дональд Трамп працюватиме над зниженням податків і зменшенням регулювання. Також значно збільшили статки криптомільярдери: республіканець під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити США криптостолицею планети.

Нагадаємо, 6 листопада видання New York Times написало, чого очікує Ілон Маск, який вклав у передвиборчу кампанію Дональда Трампа понад 100 млн доларів, від 47-го президента США.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс визнала свою поразку та подзвонила переможцю Дональду Трампу, щоб привітати його.