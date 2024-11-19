1000 дней войны: какие выплаты получали украинцы за это время

В Украине действуют множество организаций, которые готовы финансово помогать гражданам справляться с финансовыми трудностями во время войны.

Полномасштабная война в Украине стала серьезным испытанием для системы социальной защиты граждан. Тем не менее, благодаря слаженной работе государства и взаимодействию с международными партнерами, стране удалось укрепить социальную защиту и обеспечить выплаты украинцам, пострадавшим от военных действий. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Помощь ВПЛ

После начала войны внутренне перемещенные лица получили право на ежемесячную финансовую помощь.

Выплаты предоставляются с момента обращения и продолжаются до первого месяца после окончания военного положения в Украине. Финансовая поддержка назначается на каждого зарегистрированного в Единой базе данных ВПЛ. Размер помощи составляет:

дети и лица с инвалидностью — 3 000 гривен в месяц;

взрослый человек — 2 000 гривен в месяц.

Если внутренне перемещенное лицо еще не оформило финансовую помощь, это можно сделать, подав заявление в:

структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций;

исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту жительства;

центра предоставления административных услуг;

через мобильное приложение "Дія" (пункт 2 Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 года № 509 (далее — Порядок).

''єПідтримка''

В марте 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский объявил об утверждении программы поддержки граждан, пострадавших от российских захватчиков. Каждому застрахованному лицу предоставлялась единоразовая финансовая помощь в размере 6 500 гривен, которая перечислялась на карту "єПідтримка".

Изначально эта программа была разработана Министерством социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН в Украине еще в 2021 году. Тогда она использовалась для выплат в 1 000 гривен за вакцинацию против коронавируса.

На данный момент оформить помощь гражданам, которые еще не получили выплаты, невозможно. На официальном сайте "Дія" это объясняется тем, что "ресурсы международных организаций ограничены".

"В настоящее время гражданами Украины подано более 10 000 000 заявок, в связи с чем временно прекращается сбор заявок на платформе ''єДопомога'' для детальной их обработки и передачи по запросу международным организациям для дальнейшей выплаты", — говорится в сообщении.

Мораторий на поднятие коммунальных услуг

Кроме денежных выплат, украинцам оказывали поддержку, не увеличивая цены на коммунальные услуги в течение определенного времени. В частности, в августе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о моратории на рост коммунальных тарифов. Согласно этому закону, мораторий должен был действовать в период военного положения и еще полгода после его окончания. В результате был введен запрет на повышение тарифов для всех потребителей на следующие виды услуг:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

С июня 2024 года Правительство утвердило новый тариф на электроэнергию. Стоимость электричества для домашних пользователей повысилась с 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙ч. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что прежний тариф в 2,64 грн/кВт∙ч покрывал только треть фактической стоимости электроэнергии, что было недостаточно.

"Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", — подчеркивал Галущенко.

Помощь от ЮНИСЕФ для семей с детьми

В мае 2024 года Кабинет Министров Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) утвердил проект дополнительных выплат для семей с детьми, проживающих в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, которые нуждаются в поддержке. Такие семьи могут получать единовременную денежную выплату в размере 3 600 гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Также предусмотрена возможность получения помощи в виде единовременной выплаты в размере 10 800 гривен, что соответствует сумме за три месяца на каждого члена семьи.

Однако, для того чтобы получить выплаты, есть условия, в частности, если:

есть лицо с инвалидностью или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать (одинокий отец);

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

"Тысяча Зеленского"

Минэкономики Украины анонсировало запуск программы с декабря 2024 года, в рамках которой гражданам будет предоставлена единовременная финансовая помощь в размере 1 000 гривен, известная как "тысяча Зеленского". Эти средства предназначены для покрытия расходов в зимний период.

Для получения выплаты необходимо оформить карту "Национального кэшбэка". Потратить средства можно будет на:

товары украинского производства (речь идет о тех, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек");

оплату коммунальных услуг;

купить билеты на поезда "Укрзализныци";

посещение культурных заведений;

лекарство;

книги украинских издательств;

мобильная связь;

в поддержку ВСУ — перечислить деньги можно будет конкретному подразделению, на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или же на счета волонтерского фонда.

Как известно, подать заявку на получение пособия можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.