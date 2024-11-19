1000 днів війни: які виплати отримували українці за цей час

В Україні діють безліч організацій, які готові фінансово допомагати громадянам справлятися з фінансовими труднощами під час війни.

Повномасштабна війна в Україні стала серйозним випробуванням для системи соціального захисту громадян. Проте, завдяки злагодженій роботі держави та взаємодії з міжнародними партнерами, країні вдалося зміцнити соціальний захист і забезпечити виплати українцям, які постраждали від військових дій. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Допомога ВПО

Після початку війни внутрішньо переміщені особи отримали право на щомісячну фінансову допомогу.

Виплати надаються з моменту звернення і тривають до першого місяця після закінчення воєнного стану в Україні. Фінансова підтримка призначається на кожного зареєстрованого в Єдиній базі даних ВПО. Розмір допомоги становить:

діти та особи з інвалідністю — 3 000 гривень на місяць;

доросла людина — 2 000 гривень на місяць.

Якщо внутрішньо переміщена особа ще не оформила фінансову допомогу, це можна зробити, подавши заяву в:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у Києві державних адміністрацій;

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання;

центру надання адміністративних послуг;

через мобільний додаток "Дія" (пункт 2 Порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі — Порядок).

''єПідтримка''

У березні 2022 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про затвердження програми підтримки громадян, які постраждали від російських загарбників. Кожній застрахованій особі надавалася одноразова фінансова допомога в розмірі 6 500 гривень, яка перераховувалася на картку "єПідтримка".

Спочатку ця програма була розроблена Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації та Програмою розвитку ООН в Україні ще 2021 року. Тоді її використовували для виплат у 1 000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Наразі оформити допомогу громадянам, які ще не отримали виплати, неможливо. На офіційному сайті "Дія" це пояснюється тим, що "ресурси міжнародних організацій обмежені".

"Наразі громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв'язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі ''єДопомога'' для детального їхнього опрацювання та передання за запитом міжнародним організаціям для подальшої виплати", — ідеться в повідомленні.

Мораторій на підняття комунальних послуг

Окрім грошових виплат, українцям надавали підтримку, не збільшуючи ціни на комунальні послуги протягом певного часу. Зокрема, у серпні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на зростання комунальних тарифів. Згідно з цим законом, мораторій мав діяти в період воєнного стану та ще пів року після його закінчення. У результаті було введено заборону на підвищення тарифів для всіх споживачів на такі види послуг:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

З червня 2024 року Уряд затвердив новий тариф на електроенергію. Вартість електрики для домашніх користувачів підвищилася з 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що колишній тариф у 2,64 грн/кВт∙год покривав тільки третину фактичної вартості електроенергії, що було недостатньо.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитися без світла, утримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога триватимуть, і мусимо задіяти всі можливі ресурси", — наголошував Галущенко.

Допомога від ЮНІСЕФ для сімей з дітьми

У травні 2024 року Кабінет Міністрів України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) затвердив проєкт додаткових виплат для родин із дітьми, які проживають у Сумській, Харківській та Донецькій областях та потребують підтримки. Такі сім'ї можуть отримувати одноразову грошову виплату в розмірі 3 600 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Також передбачено можливість отримання допомоги у вигляді одноразової виплати в розмірі 10 800 гривень, що відповідає сумі за три місяці на кожного члена сім'ї.

Однак, для того щоб отримати виплати, є умови, зокрема, якщо:

є особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю віком до 18 років;

сім'я багатодітна з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати (одинокий батько);

сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

"Тисяча Зеленського"

Мінекономіки України анонсувало запуск програми з грудня 2024 року, у межах якої громадянам буде надано одноразову фінансову допомогу в розмірі 1 000 гривень, відому як "тисяча Зеленського". Ці кошти призначені для покриття витрат у зимовий період.

Для отримання виплати необхідно оформити картку "Національного кешбеку". Витратити кошти можна буде на:

товари українського виробництва (йдеться про ті, які зареєстровані в програмі "Національний кешбек");

оплату комунальних послуг;

купити квитки на поїзди "Укрзалізниці";

відвідування культурних закладів;

ліки;

книги українських видавництв;

мобільний зв'язок;

на підтримку ЗСУ — перерахувати гроші можна буде конкретному підрозділу, на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунки волонтерського фонду.

Як відомо, подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно протягом 2025 року.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.